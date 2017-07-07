Арабские страны назначили Катар виновным в срыве усилий по улаживанию кризиса

Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн опубликовали заявление, в котором указали, что Катар виноват в подрыве урегулирования дипломатического кризиса, произошедшего между странами. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает телеканал Al Arabiya.

В документе сказано, что требования, которые были выдвинуты Дохе ранее, отныне недействительны, а эти государства оставляют за собой право «принимать новые меры политического, экономического и юридического характера» против Катара.

Также указано, что невыполнение Катаром ранее выдвинутых требований свидетельствует о связи Дохи с террористами, что угрожает стабильности и безопасности стран-авторов заявления.

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22 июня Кувейт на правах посредника передал Катару список из 13 требований для возобновления отношений. Среди прочего, от Дохи требуют закрытия телеканала «Аль-Джазира» и прекращения дипломатических отношений с Ираном. Также Доха должна закрыть турецкую военную базу и прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Кроме того, от эмирата требуют компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение этих условий Катару предоставили 10 суток, до вечера 2 июля. Позднее срок был продлен на 48 часов.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.