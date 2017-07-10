Швеция признана лучшей страной мира для иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного U.S. News & World Report. Результаты опроса доступны на сайте издания.

На втором и третьем местах расположились Канада и Швейцария. Как указывает The Local, рейтинг был составлен на основе опроса 21 тысячи респондентов, которые оценивали экономическую ситуацию в разных странах, а также их привлекательность с точки зрения возможности интеграции приезжих.

«Скандинавские страны — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — занимают четыре из десяти первых мест, что во многом обусловлено благоприятным глобальным восприятием их экономик и приверженностью политики равенства доходов», — указывается в публикации.

В первую десятку стран вошли Австралия, Германия, США и Нидерланды. Россия расположилась в списке на 24 месте.

7 марта сообщалось, что по версии U.S. News & World Report, Россия занимает 27-ое место в списке лучших стран в мире, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом. При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США. По темпам роста экономики страна заняла восьмое место.