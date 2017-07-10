Трамп-младший назвал видео со сбивающим самолет CNN отцом «лучшим, что он видел»

Дональд Трамп-младший разместил в Instagram смонтированное видео, на котором его отец, президент США, сбивает самолет с надписью CNN.

В ролике использованы кадры из фильма «Лучший стрелок» 1986 года. По сюжету, глава государства пилотирует истребитель и преследует самолет CNN. Он нажимает красную кнопку, и ракета моментально разрывает борт канала.

«Едва ли не лучшее, что я видел. Эй, CNN, мы слышали, вы любите мемы», — обратился сын главы государства к телеканалу, сопроводив пост смайлами.

Пользователи платформы не оценили его юмор. В комментариях, которых под записью более полутора тысяч, его назвали террористом и обвинили в пропаганде насилия. Некоторые пользователи упрекнули его в отсутствии признаков интеллекта.

Ранее в июле Дональд Трамп, находящийся в конфликте с CNN, опубликовал видео 2007 года с реслинга, где он внезапно нападает на соперника, валит его на землю и начинает избивать. При этом лицо его оппонента прикрыто логотипом CNN.

Трамп предложил переименовать CNN в FNN, поскольку, как он утверждает, телеканал распространяет о нем фейковые новости.