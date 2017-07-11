На западе Украины в здание польского консульства бросили петарду

В Луцке (административном центре Волынской области Украины) неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает

Пиротехническое изделие оставило след на ограждении дипломатического представительства, но не нанесло зданию ущерба.

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7 июля в Киеве полиция пресекла попытку группы молодых людей забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. «Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого (...). В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — сообщили в правоохранительных органах.

В конце марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. По сообщению очевидцев, в крыше здания образовалась дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». Польское министерство иностранных дел в связи с этим инцидентом вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.