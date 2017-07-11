Осложнения при родах убили 30 тысяч девочек-подростков за год

Ежегодно в мире от осложнений во время беременности или при родах умирают 30 тысяч девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад благотворительной организации Save the Children («Спасите детей»).

Как утверждают исследователи, наибольшая группа риска — юные матери из бедных семей и жительницы сельской местности. Основной причиной высокой смертности среди них во время беременности или родов являются кровотечения, сепсис, осложнения после подпольных абортов.

По словам представителя фонда «Спасите детей» Кирсти Макнейл, в ряде африканских стран много молодых девушек умирают из-за нежелательной беременности просто потому, что они не имеют доступа к контрацептивам — презервативам или противозачаточным таблеткам, или из-за предрассудков и культурных барьеров.

По данным исследования, общее количество смертей среди матерей-подростков неуклонно снижается, но остается по-прежнему высоким. Девушки часто становятся жертвами изнасилований, во многих регионах мира сохраняется традиция ранних браков.

Смертность среди детей, рожденных матерями-подростками, на 30 процентов выше, чем среди малышей, появившихся на свет у матерей более старшего возраста, констатируют авторы доклада.