Источник сообщил о признании вины фигурантом дела о подготовке терактов в Крыму

Гражданин Украины Андрей Захтей, арестованный по делу о подготовке терактов в Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом «Медиазоне» рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Сообщается, что обвиняемый перед этим отказался от услуг адвокатов Александра Попкова, Алексея Ладина и Ильнура Шарапова. Юристы подтвердили эти сведения.

Мужчина был арестован 13 августа прошлого года. За несколько дней до этого под стражу был взят другой украинец — Евгений Панов, который, по данным ФСБ, является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По неофициальным данным, в день ареста Панов дал признательные показания.

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Захтей и Панов, как и еще несколько украинцев и россиян, были задержаны в Крыму в ночь на 7 августа 2016-го. В те дни на полуострове, как заявляли в Федеральной службе безопасности, был предотвращен ряд терактов, подготовленных сотрудниками украинской военной разведки. Помимо этого, диверсанты дважды пытались прорваться на территорию Крыма, но оба раза отступали после боев на границе. В ходе столкновений погибли двое российских силовиков.

Власти Украины отвергли все обвинения, выдвинутые Москвой.