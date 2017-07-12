Силовые структуры
 

В Бангладеш разбился Як-130

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В городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился тренировочный самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны. Об этом сообщает портал bdnews24.ru.

Пилоты в результате инцидента не пострадали. Они спустились на парашютах и с места происшествия их увезли на вертолете. Причины случившегося в настоящее время не сообщаются.

ВВС Бангладеш приняли первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 производства корпорации «Иркут» в декабре 2015 года.

Контракт на 16 самолетов Як-130 для Бангладеш был заключен в 2014 году. Сделка включена в пакет военно-технического сотрудничества России с Бангладеш, который суммарно достигает одного миллиарда долларов. В состав контракта также включен опцион на закупку 10 дополнительных машин.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, разработанный ОКБ Яковлева (ныне Инженерный центр имени А.С. Яковлева в составе НПК «Иркут»). Он предназначается для обучения и боевой подготовки летного состава, а также для борьбы с воздушными и наземными целями в простых и сложных метеоусловиях. Его летные характеристики и развитые возможности системы управления позволяют легко адаптировать Як-130 для подготовки к полетам на различных типах современных самолетов, включая истребители 5-го поколения.

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