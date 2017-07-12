Суд ЕС заинтересовался вырубающими Беловежскую пущу поляками

Суд Европейского союза рассмотрит дело о вырубке Польшей Беловежской пущи. Об этом сообщает в среду, 12 июля, РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFM FM.

«Комиссары Евросоюза уже приняли решение о том, что Польша предстанет перед судом ЕС по делу увеличения объемов вырубки. Официально об этом будет объявлено завтра», — передает радиостанция.

По данным RFM FM, вполне вероятно, что Варшаве предстоит остановить работы еще до урегулирования конфликта. Так, соответствующее решение может быть принято судом Евросоюза по заявлению Европейской комиссии.

Ранее Польша приняла решение произвести в Беловежской пуще санитарную вырубку деревьев, находящихся за пределами заповедника.

Беловежская пуща — крупнейший остаток реликтового первобытного равнинного леса — считается, что именно такой произрастал на территории Европы в доисторические времена.