Культура
 

Верховный суд России ликвидировал Международную конфедерацию союзов художников

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Международная конфедерация союзов художников (МКСХ) ликвидирована постановлением Верховного суда России. Об этом в среду, 12 июля, сообщает РИА Новости.

С требованием ликвидировать конфедерацию в суд обратилось Министерство юстиции России. Отмечается, что Минюст в ходе проверки соответствия деятельности МКСХ уставным целям и действующему законодательству обнаружил нарушения, которые не были устранены после предупреждений.

В частности, ведомство обвинило организацию в том, что она не предоставила в своей отчетности сведения о продаже 26 произведений искусства за границей, что является нарушением закона. Помимо этого, конфедерация, по утверждению Минюста, предоставляла недостоверные данные в финансовой отчетности о расходах на оплату труда.

Также ведомство посчитало нарушением сдачу МКСХ в аренду своих площадей, в том числе в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском Валу.

В конфедерации заявили, что ликвидация организована с целью отъема имущества МКСХ — помещений в ЦДХ и коллекции советской живописи, в которую входят около 50 тысяч произведений искусства.

Международная конфедерация союзов художников была основана в 1992 году. В организацию входили объединения деятелей искусства всех стран СНГ, а также Московский и Санкт-Петербургский союзы художников.

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