Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ

В сети обратили внимание на Twitter-аккаунт мисс Южной Африки 2017 года Деми-Ли Нель-Питерс (Demi-Leigh Nel-Peters), где королева красоты опубликовала фотографии с чернокожими ВИЧ-инфицированными сиротами. «Зима для вкусных супов, свежих булочек и теплых одеял», — отметила она под публикацией.

Пользователям Twitter не понравилось, что Нель-Питерс во время общения с детьми была в перчатках, и они принялись массово обвинять девушку в расизме. «Может мне кто-нибудь объяснить, почему она кормит чернокожих детей в латексных перчатках», — поинтересовался один из них, разместив снимки мисс Южной Африки без перчаток, в обнимку с собакой и белыми детьми.

— Patsi wa Maroteng II (@PatsiPhala) 06 июля 2017, 01:11

Возмущенные юзеры принялись закидывать Нель-Питерс сообщениями из разряда «Ты всегда ешь в перчатках?», «Если это для гигиены, то почему дети не в перчатках?» и «Почему ты в перчатках? Отвечай!».

В ответ на негативные комментарии, королева красоты заявила, что надела латексные перчатки из санитарных соображений и опровергла все утверждения о пренебрежительном отношении к ВИЧ-инфицированным сиротам. «Все волонтеры использовали перчатки. Честно говоря, мы думали, что это необходимо при работе с пищевыми продуктами и маленькими детьми», — приводит ее слова NewsHub.