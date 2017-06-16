Радиоведущий атаковал борца с расизмом шутками про «желтых» во время интервью

Интервью с автором подкастов «Дело не в национальности» Беверли Вонг (Beverley Wang) на австралийском радио закончилось скандалом из-за расистских высказываний ведущего — сотрудника канала ABC в Мельбурне Реда Саймонса (Red Symons). Об этом сообщает Mashable.

Вонг пришла обсудить свой проект о проблемах расизма в Австралии. Но Саймонс с самого начала заявил, что подкасты женщины ему не нравятся, и он бы хотел поднять вопрос, «кто вообще такие азиаты».

После этого ведущий решил уточнить у гостьи, не «желтая» ли она, намекая на ее азиатскую внешность. Он также спросил, связана ли она с китайцами, несмотря на то, что девушка родилась в Канаде. «Наверное, вы с западного побережья Канады, потому что это ближе к Азии», — продолжил Саймонс.

Укороченная версия интервью появилась в эфире радио, а также была опубликована на сайте ABC. В сети многие возмутились тому, что ведущий за время интервью смог произнести столько расистских высказываний. Пользователи отмечали, что не понимают причину, по которой компания решила пустить подобный разговор в эфир.

После шквала критики аудиозаписи с интервью были удалены.

В мае пользователи сети обратили внимание на необычную викторину в утреннем шоу на радио BBC Radio Leeds: ведущий предложил по названиям четырех песен угадать, «о ком говорят в новостях». Загадка была посвящена одному из самых жестоких убийц века Иэну Брейди.