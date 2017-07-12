Бывший функционер «Правого сектора» дебютировал как чтец детских сказок на ТВ

Бывший глава одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), активист Сергей Стерненко прочитал в эфире детской передачи на местном канале сказку «Кирило Кожемяка». Запись выступления в среду, 12 июля, опубликовал «Таймер».

По информации издания, это был дебют экстремиста в качестве чтеца сказок, на канале оценили выступление Стерненко как душевное.

«Таймер» отмечает, что зрители сравнили запись с эфирами украинского артиста и телеведущего Петра Векслярова. В 1960-80-х годах он читал детские сказки на радио и телевидении и был известен как «дед Панас».