Россиянки попытались выкрасть из турецкого отеля несколько литров коньяка

Трех туристок из Тюмени уличили в воровстве в пятизвездочном отеле на турецком курорте Анталья, передает портал Mynet. Выдержки из его сообщения приводит kp.ru.

Перед выездом россиянок из гостиницы администраторы решили проверить их вещи. Они пошли на такой шаг после того, как горничная обнаружила пропажу имущества отеля из номера постояльцев.

Исчезнувшие предметы были найдены в чемоданах путешественниц. Отдыхающие хотели забрать с собой несколько литров коньяка, 50 пакетиков чая, шампуни и гели, фрукты, полотенца, столовые приборы и многое другое.

В итоге туристкам пришлось заплатить за обнаруженные у них вещи (конкретная сумма не уточняется). Руководство отеля не стало вызывать полицию.