Эрдоган потребовал запретить все строфы стихотворения о себе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от немецкого суда запретить все строфы сатирического стихотворения о себе, а не только некоторые, оскорбительные. Об этом сообщает Der Spiegel.

Турецкий лидер подал апелляцию на решение суда — тот постановил запретить лишь некоторые строфы стихотворения немецкого комика Яна Бемермана. Тот в шутливой форме утверждал, что Эрдоган занимается сексом с животными и смотрит порноролики с участием детей. Кроме того, строки содержали критику в адрес турецкого президента по вопросам притеснения курдов и христиан, а также закрытия оппозиционных газет.

Вызвавшее резонанс стихотворение прозвучало 31 марта 2016 года в программе Neo Magazin Royale на телеканале ZDF.

Впоследствии стало известно, что Эрдоган пожаловался на комика в немецкую прокуратуру, а самого шутника взяли под охрану полиции.