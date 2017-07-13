Страны «Большой двадцатки» оценили с помощью «Индекса готовности к будущему»

В Москве состоялась презентация совместного проекта международного дискуссионного клуба «Валдай» и ВЦИОМ под названием «Индекс готовности к будущему».

В ходе экспертной дискуссии «Безопасность и медиа как показатели конкурентоспособности стран будущего», которая прошла в четверг, 13 июля, был представлен новый рейтинг, определяющий уровень развития стран.

«Индекс готовности к будущему» призван прогнозировать уровень готовности стран «Большой двадцатки» к дальнейшему развитию. К примеру, рейтинг позволяет спрогнозировать, какое место будет занимать государство в мире будущего, а также направления государственной политики. Он основан на статистических данных, опросах и экспертных оценках, которые позволят провести анализ отдельно взятых стран.

Индекс включает в себя десять критериев, по которым проводится подробный анализ страны: во внимание, в числе прочих показателей, берется экономика, безопасность, суверенитет, культура и коммуникация. Данный рейтинг в основном разрабатывается для аудитории, которая заинтересована в инвестициях в страны G20, и предопределяет, насколько сотрудничество с той или иной страной будет эффективным.

Рейтинг показал отставание России от стран-лидеров по ряду показателей. Приглашенные эксперты, в том числе российский журналист и медиаменеджер Андрей Быстрицкий и кандидат политических наук, аналитик ВЦИОМ Юлия Баскакова утверждают, что «Индекс готовности к будущему» помогает разобраться в том, почему некоторые страны находятся ниже других по различным показателям в развитии.

Также Быстрицкий заявил о том, что окончательные результаты первого этапа данной разработки будут представлены осенью. Он выразил надежду, что проект столкнется с конструктивной критикой и в дальнейшем с ее помощью сможет модифицировать его и добиться более продуктивных результатов.

Ожидается, что в дальнейшем рейтинг будет затрагивать не только страны «Большой двадцатки», но и всего мира.