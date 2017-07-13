В малайзийском штате ввели наказание розгами для нарушающих законы шариата

В малайзийском штате Келантан ввели наказание розгами для тех, кто нарушает законы шариата. Об этом сообщает The Independent.

Соответствующий законопроект одобрил парламент штата, где большинство депутатов принадлежат к Исламской партии Малайзии (PAS). Согласно документу, розгосечение может проводиться как внутри тюрьмы, так и публично. «Это соответствует религиозным нормам, которые требуют, чтобы наказание было публичным», — объяснил заместитель главного министра штата Мохд Амар Ник Абдулла.

Список преступлений, которые подпадают под новый закон, пока не опубликован. Как отмечает издание, весьма вероятно, что в него войдут супружеская измена и распитие алкогольных напитков. По словам министра туризма и культуры Назри Абдул Азиза, ужесточение закона вряд ли скажется на туристическом потоке в страну, так как иностранцы редко заглядывают в Келантан. «Если вы беспокоитесь на этот счет, просто не приезжайте в Келантан», — посоветовал он.

На данный момент на территории Келантана, в котором 92,5 процента населения исповедуют ислам, действует законодательство, частично опирающееся на законы шариата. В частности, в штате запрещены ночные клубы и кинотеатры.