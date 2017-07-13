Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое

Число итальянцев, живущих за чертой бедности, выросло за последние 10 лет почти в три раза, с 1,7 до 4,7 миллиона человек (7,9 процента населения). Об этом сообщает Bloomberg. Большинство бедняков живут в южных, более отсталых регионах страны.

Относительная бедность, рассчитываемая по уровню потребительских расходов, в Италии также выросла, достигнув 8,5 миллиона человек (13 процентов населения).

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Ключевой причиной роста бедности стала самая долгая в истории страны рецессия, продлившаяся с 2008 по 2013 год. За этот период промпроизводство в Италии сократилось более чем на четверть. Безработица выросла с 5,7 до 13 процентов, в последние пару лет немного снизившись до 11,3 процента.

Наиболее сильно кризис ударил по молодежи. В когорте населения возрастом от 18 до 34 лет доля живущих за чертой бедности превышает 10 процентов. Среди пожилых (старше 65 лет) она, напротив, сократилась, несмотря на экономический спад.

Ранее в этом году парламент Италии принял закон о создании механизма по борьбе с бедностью, который должен затронуть 400 тысяч домохозяйств, где проживают 1,7 миллиона человек. Сумма расходов составит в 2017 году 2 миллиарда долларов.

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