На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» представит на московском Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 перспективный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для сил специального назначения. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, производство обновленной машины развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.

По словам генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, «технический облик вертолета Ми-171Ш-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения, в том числе в Сирийской Арабской Республике. В вертолете воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и боевую живучесть машины».

Вертолет оснащен двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем, а также Х-образный рулевой винт. Благодаря этому крейсерская скорость увеличена до 260 километров в час, а максимальная — до 280. Выросли тяговооруженность и эффективность применения в высокогорье и в жарком климате.

Машина получила новый состав вооружения. Наряду со стандартным для семейства Ми-8/17 набором, вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлены два пулемета калибра 12,7 миллиметра.

Усовершенствована защита вертолета: на него поставили бортовой комплекс обороны «Президент-С», а также закрыли пол кабины экипажа и грузовой кабины съемной кевларовой броней. Кевларовые экраны установлены также вдоль бортов до уровня иллюминаторов. Для перевозимого личного состава предусмотрены «энергопоглощающие» (компенсирующие нагрузку при жесткой посадке) десантные сиденья.