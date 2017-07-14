Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко вывел из государственного бюджета 12 миллиардов долларов. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе совместного брифинга с главой МВД Арсеном Аваковым, передает Rambler News Service. В принадлежащих Клименко помещениях сейчас проходят обыски, добавил Матиос.

«Эти деньги через восемь налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета, затем выведены в офшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, состояния, офисов, земель и действующего бизнеса», — заявил Матиос.

Ранее Главная военная прокуратура сообщила Клименко о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей УК Украины «Создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением». В настоящий момент экс-министр находится в розыске.

На своей странице в Facebook Клименко выразил удивление тем, что у него проходят обыски. «Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков», — заявил он.

Александр Клименко возглавлял министерство доходов и сборов Украины в правительстве Николая Азарова с октября 2012 года по февраль 2014-го. До этого он работал руководителем налоговой службы Украины.