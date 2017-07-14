Подозреваемый в нападениях с применением кислоты задержан в Лондоне

Полиция Лондона задержала подростка, подозреваемого в серии нападений с применением кислоты. Об этом сообщает BBC News.

По данным правоохранительных органов, молодой человек причастен к пяти атакам, произошедшим вечером, 13 июля. Первым пострадавшим стал водитель мопеда, которому злоумышленник плеснул кислотой в лицо.

После этого произошло еще четыре нападения, которые, как полагают следователи, связаны между собой.

Как пишет BBC News, в последнее время фиксируется резкий рост количества подобных преступлений. В 2015 году был зафиксирован 261 случай, а годом позже — уже 458.

В этой связи британские власти рассматривают возможность ужесточения наказания за нападения с применением кислоты или других агрессивных химических веществ.

12 января сообщалось, что жертвой атаки с применением серной кислоты стала победительница итальянского конкурса «Мисс Романья»-2007 Джессика Нотаро. Нападение совершил ее бывший возлюбленный. Врачи зафиксировали у женщины сильные повреждения глаз и ожоги тела.