Басурин рассказал о человеческом жертвоприношении солдат ВСУ во славу Перуна

Группа украинских военнослужащих близ Авдеевки в Донецкой области принесла в жертву языческому богу Перуну местного жителя, который считался пропавшим без вести. Об этом журналистам рассказал представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает «Звезда».

По его словам, ранее силовики входили в экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России). Жертвой стал мужчина 1979 года рождения по имени Евгений Прохорчук.

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4 июля сообщалось, что бойцы полка Национальной гвардии Украины «Азов» обустроили под Донецком святилище Перуна. Мероприятие было проведено в честь победы древнерусского князя Святослава над хазарами в X веке. В воинской части считают, что у событий тысячелетней давности есть актуальные параллели с современной политической жизнью на Украине.

В ноябре 2016-го назвавший себя сыном Перуна член партии «Национальный корпус» принес огромный деревянный фаллос к зданию представительства ЕС в Киеве. Таким образом националисты протестовали против снятия моратория с продажи леса за границу.