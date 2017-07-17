Турция запретила въезд 4 тысячам россиян по подозрению в связях с ИГ

По подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) власти Турции запретили въезд в страну 4128 гражданам России. Об этом говорится в отчете турецкого МВД.

Всего в черный список попали 53 781 человека из 146 стран мира. Большинство подозреваемых в причастности к ИГ — подданные Саудовской Аравии (7523 человека) и граждане Туниса (4605 человек).

Из граждан ЕС больше всего в черном списке французов —2622 человека.

В документе также отмечается, что с 2011 года из Турции по подозрению в связях с экстремистами были депортированы 4967 иностранцев, из них 804 россиянина.