У берегов Камеруна потерпел крушение транспортный катер ВМС страны

У берегов Камеруна потерпел крушение транспортный катер «Мудемба» ВМС страны, на борту которого находились 37 военнослужащих батальона быстрого реагирования. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Cameroon-Info.net.

Спасателям удалось вытащить из воды троих бойцов, остальные числятся пропавшими без вести.

По предварительной информации, катер перевернулся и быстро затонул. Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

26 декабря 2016 года в Уганде на озере Альберт потерпело крушение судно с футбольной командой и болельщиками на борту. Погибли девять человек. «Лодка была переполнена. Свидетель происшествия рассказал, что многие пассажиры сели на край судна, заставив его потерять равновесие», — рассказал командир местной полиции Джон Рутагира. Также в полиции сообщили, что рулевой судна и большая часть пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.