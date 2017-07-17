Подростков научат дизайну одежды на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве с 28 июля по 27 августа будет работать летняя «Школа творческих профессий ЦДМ». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 июля.

Занятия предназначены для подростков от 9 до 14 лет. В рамках программы будут предложены курсы «Дизайн одежды» и «Технологии и конструирование одежды». На них подросткам расскажут о теории и практике моделирования, покажут возможности fashion-скетчинга и дадут возможность поработать с профессиональным швейным оборудованием. Вести занятия будут специалисты Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Проектные мастерские».

Центральный Детский Магазин на Лубянке (ЦДМ) — единственный в стране 7-этажный магазин, полностью специализирующийся на товарах для детей. Построен в 1957 году, является памятником архитектуры. На 7-м этаже здания расположился «Музей детства», где собрана уникальная коллекция советских игрушек. Атриум ЦДМ украшают самые большие в мире механические часы.