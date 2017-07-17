Рабочего осудили на пожизненный срок за убийство нанявшей его семьи под Курганом

В Курганской области суд приговорил к пожизненному заключению 26-летнего Сохибжона Мамасолиева, застрелившего несколько человек, передает телеканал РЕН ТВ.

Он признан виновным по нескольким статьям УК РФ: убийство трех человек, нарушение неприкосновенности жилища, кража, хищение огнестрельного оружия. Также его обязали выплатить матери убитого три миллиона рублей и возместить расходы на погребение — около 200 тысяч рублей, уточняет Ura.ru.

По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), вечером 16 ноября 2016 года в жилом доме деревни Лукино Кетовского района Курганской области со смертельными огнестрельными ранениями были обнаружены супруги и их 19-летняя дочь.

Следствием и судом установлено, что погибшие наняли Мамасолиева для строительных и ремонтных работ. Между хозяином дома и рабочим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Днем 15 ноября 2016 года, когда семья уехала, Мамасолиев проник в их жилище.

Он взломал металлический ящик и завладел охотничьим ружьем, принадлежащим его нанимателю. Дождавшись возвращения домой потерпевших, мужчина хладнокровно застрелил их, а затем похитил их телефоны, ружье и патроны к нему. На судебном процессе Мамасолиев, приехавший в Россию из Узбекистана, заявил, что является членом запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

По данным Ura.ru, жертвы Мамасолиева — начальник отдела фонда социального страхования Курганской области Олег Евсеев, его жена и 19-летняя дочь. Подозреваемого задержали через двое суток после убийства в Кургане.