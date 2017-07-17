Рейтинг Терезы Мэй упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй упал до рекордно низкого уровня. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает The Independent со ссылкой на данные недавнего опроса общественного мнения, проведенного Opinium.
Ее работу на посту главы британского парламента одобряют 30 процентов британцев, в то время как 51 процент подданных Соединенного Королевства относится к деятельности премьера негативно.
При этом главного соперника Мэй, лидера лейбористов Джереми Корбина поддерживает 41 процент британцев, в то время как 37 процентов подданных Великобритании не одобряют его деятельность.
Отмечается, что лейбористы лидируют среди избирателей в возрасте от 18 до 54 лет, в то время как основным электоратом консерваторов считаются люди в возрасте от 55 лет и старше.
В то же время, согласно опросу, 36 процентов населения по-прежнему уверены, что Мэй лучше подходит на пост премьера, 33 процента считают, что на эту роль лучше подходит Корбин.
25 июня британская газета The Times со ссылкой на источники в Консервативной партии сообщила, что ряд тори выступает за смещение Терезы Мэй с поста премьер-министра.