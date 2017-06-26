Британские консерваторы заручились поддержкой юнионистов

Консервативная партия Великобритании, не набравшая большинства на досрочных выборах в парламент, заключила договор с Демократической юнионистской партией (DUP). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает BBC News.

Согласно договоренности, североирландская партия будет поддерживать тори при голосовании по ключевым вопросам. Однако о создании формальной коалиции речи не идет.

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Детали соглашения не разглашаются. Однако представители оппозиции уже заявили, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обязана раскрыть условия сделки.

Представители DUP ранее заявляли, что британское правительство в рамках соглашения пообещало улучшить обращение с ветеранами войны в Северной Ирландии.

DUP стоит на правопопулистских позициях. Партия выступает за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, имеет тесные связи с протестантскими боевиками и выступает за так называемый мягкий Brexit с сохранением прозрачной границы с Ирландской республикой. Также DUP выступает категорически против легализации однополых браков в Северной Ирландии.

На выборах 8 июня партия получила 10 мест в парламенте Соединенного Королевства. Правящая Консервативная партия завоевала 318 мест и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство.