Нарушители в Петербурге прокатились по пешеходной зоне набережной Невы

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет по пешеходной зоне набережной Невы в Санкт-Петербурге. Ролик опубликован в понедельник, 17 июля, в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем grisha.savchenko.

Запись сопровождается подписью: «Как еще можно приколоться, когда скучно? Какие предложения?». При этом действия того, кто был за рулем, подпадают под действия 2 части статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и наказываются административным штрафом в размере двух тысяч рублей.