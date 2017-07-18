Названа средняя сумма московской взятки

Средняя сумма взятки в выявленных столичным полицейскими эпизодах коррупции составила 614 тысяч рублей за первые полгода 2017-го. Эту цифру озвучил на заседании коллегии главка МВД по Москве его руководитель Олег Баранов, передает во вторник, 18 июля, РИА Новости.

По его словам, раскрываемость подобных преступлений выросла на 22 процента.

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По данным на 2016 год, средняя сумма взятки в России составила около 200 тысяч рублей. Такие данные привел начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко. По итогам 2015 года средняя сумма подкупа составила 188 тысяч рублей.

В июне 2017 года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за дачу и получение взятки. Срок лишения свободы за подобное преступление предлагается увеличить до четырех лет. Кроме того, действие УК может быть распространено и на третейских судей — в случае злоупотребления полномочиями они могут получить до трех лет лишения свободы.