Хакер украл данные на полмиллиона бельгийских больных

Неизвестный хакер украл базу данных, содержащую имена, номера телефонов и адреса электронной почты полумиллиона пациентов различных клиник Бельгии. Об этом сообщает Le Soir.

Злоумышленнику удалось взломать популярный в стране сервис Digitale Wachtkamer, с помощью которого осуществляется электронная запись к врачам. Медицинские карты похищены не были, однако в базе содержались жалобы, с которыми люди обращались за медицинской помощью.

Компьютерный взломщик выставил похищенную базу данных на продажу за 85 тысяч евро. Руководство Digitale Wachtkamer обратилось с заявлением в подразделение полиции, занимающееся расследованиями в сфере цифровых технологий.

Ранее 19 июля сообщалось, что за последние четыре месяца в Китае задержаны 4,8 тысячи человек, причастных к кражам персональных данных. Основным источником такой информации были сотрудники компаний и государственных учреждений, которые незаконно получали и продавали базы данных. Впоследствии эти персональные данные использовались другими преступниками для целенаправленного мошенничества или вымогательства.

