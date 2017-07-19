Трех кенийцев казнят за ограбление и раздевание женщины

Трое кенийцев, признанные виновными в ограблении и сексуальном насилии в отношении женщины, приговорены к смертной казни через повешение. Об этом в среду, 19 июля, сообщает Daily Nation.

Отмечается, что смертный приговор им был вынесен за ограбление с применением насилия. За сексуальные домогательства они получили по 25 лет тюрьмы, однако эта мера тут же была отменена в соответствии с принципом поглощения наказаний.

Судья указал, что обвиняемые участвовали «в бессмысленном и грубом акте, который им, вероятно, доставлял удовольствие, так как они выражали восторг, раздевая женщину». «То, что вы считали шуткой, не должно сойти вам с рук, поскольку личное пространство женщин и правила приличия должны соблюдаться при любых обстоятельствах», — цитирует судью местное издание The Star.

Инцидент произошел в сентябре 2014 года на заправке в поселке Джитерай 44 (округ Найроби). Водитель автобуса Николас Мванги (Nicholas Mwangi) вместе с кондуктором Мешаком Мванги (Meshack Mwangi) и сотрудником АЗС Эдвардом Ндунгу (Edward Ndung’u) напали на пассажирку. Они украли у нее около 10 тысяч кенийских шиллингов наличными (почти 100 долларов), телефон Samsung Galaxy, флакончик с парфюмерной водой, клатч и набор косметики.

Также мужчины раздели свою жертву. Этот процесс попал на видео, позднее ролик широко распространился в социальных сетях и вызвал массовые протесты в Найроби, отмечает BBC News. Сама пострадавшая на суде заявила, что ролик длится 59 секунд, однако издевательства над ней продолжались гораздо дольше. Она также заявила, что в автобусе в момент инцидента находились около семи мужчин. По ее словам, они хотели ее изнасиловать, однако она соврала, что ВИЧ-инфицирована.