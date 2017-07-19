Нашествие саранчи в Дагестане сняли на видео

Видео: 5-tv.ru

В Тарумовском районе Дагестана на камеру автомобильного видеорегистратора попала движущаяся стая саранчи, напоминающая песчаную бурю. Запись опубликовал Пятый канал в среду, 19 июля.

По данным регионального Минсельхоза, к середине июня саранчой было заражено 108 тысяч гектаров земли. Весной прошлого года из-за распространения марокканской саранчи в четырех районах Дагестана был введен режим ЧС.

Эти насекомые способны сбиваться в стаи численностью в сотни миллионов особей. Саранча поедает все на своем пути, постоянно передвигаясь с одного засеянного поля на другое.