Из жизни
 

Американский спасатель на руках отнес в воду выбросившуюся на пляж акулу

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В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасли акулу, выбросившуюся на пляж. Об этом сообщает UPI.

По словам очевидцев, небольшая песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели. Один из отдыхающих подхватил ее на руки. Затем хищную рыбу взял спасатель. Он вошел с ней в море, но растущая глубина помешала ему отойти на достаточное расстояние от берега. Коллега на аквацикле помог отвезти рыбу подальше от пляжа.

Песчаные акулы распространены у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра. Представители этого вида отличаются медлительностью и никогда не нападают на человека первыми.

17 июля сообщалось, что большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе южноафриканского города Ист-Лондон.

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