Рассекречена отмененная игра по «Ведьмаку»

Видео: GamePressure / YouTube

Сотрудники игрового портала GamePressure получили копию отмененной игры студии CD Projekt RED по вселенной «Ведьмака». Ее создание началось после того, как был отменен заказанный ими порт игры Baldur's Gate: Dark Alliance.

Вместо этого CD Projekt RED приобрели у автора фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского права на разработку игры по мотивам его книг и начали создание игры на основе Baldur's Gate. Предполагалось, что главным героем игры станет не Геральт, а некий ребенок, которого тренировал ведьмак (но не Цири). Также в ней можно встретить Лютика, Весемира и других героев.

Проект напоминает Diablo и другие action-RPG. Герой путешествует по линейным локациям, параллельно убивая толпы врагов. Позже разработчики приняли решение переделать проект с нуля: переписать сценарий и движок, изменить жанр. По их словам, это произошло, так как у команды не было общего видения проекта.

Польская студия CD Projekt RED была основана в 2002 году. На момент основания количество штатных сотрудников не превышало 20 человек. Последняя игра серии вышла на PC и Xbox One и PS4 19 мая 2015 года. Сейчас студия работает над новой ролевой игрой Cyberpunk 2077, дата релиза которой остается неизвестной.