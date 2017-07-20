Спецпредставитель Путина назвал Россию киберслоном

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских назвал Россию киберслоном и заверил, что многие желают работать с Москвой в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 20 июля.

«То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия, показывает, что мы — боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области», — заявил Крутских.

Он также посетовал, что Россия пока не производит все необходимое техническое оборудование самостоятельно, но предположил, что в следующие год-полтора государство сможет «киберзаместить западные гаджеты».

Крутских добавил, что страна уже сейчас может похвастаться техническими достижениями.

Ранее стало известно, что две зарубежные киностудии вырезали из грядущих фильмов «Красный воробей» и «Курск» персонажей, прообразом которых является президент России Владимир Путин. Таким образом прокатчики решили обезопасить себя от действий «каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться».