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«Лаборатория Касперского» заявила о втягивании компании в геополитическую борьбу

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Сотрудница во время работы в компании "Лаборатория Касперского" в Москве.

В «Лаборатории Касперского» полагают, что компания оказалась втянутой в геополитическую борьбу, и поэтому ее продукцию запретили использовать в правительственных агентствах США. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

В лаборатории заверили, что компания не имеет политических связей ни с одним из государств и «никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа». Обвинения в свой адрес в лаборатории называют ложными и голословными.

«Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», — заявили в пресс-службе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа удалила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.

11 июля Bloomberg Businessweek сообщил, что «Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ якобы разработала секретную систему защиты от DDoS-атак, устанавливающую местонахождение хакеров. В компании позднее опровергли эту информацию, заявив, что сотрудничают с правоохранительными органами разных стран мира, в том числе и российскими, проводя техническую экспертизу и анализ вредоносного софта при расследовании киберинцидентов. При этом официального запроса с предложением создать защиту от DDoS-атак или принять участие в проекте по ее разработке от ФСБ никогда не поступало, заявил представитель фирмы.

Неделей ранее основатель и исполнительный директор компании Евгений Касперский заявил о готовности раскрыть исходные коды своих программ американским властям. Также он отметил, что не возражает против того, чтобы дать показания в Конгрессе.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

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