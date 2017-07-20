Китайский легкоатлет обогнал истребитель с российским двигателем

Видео: TwoCents Patriot / YouTube

Китайский спринтер Чжанг Пейменг обогнал истребитель военно-воздушных сил КНР J-10 Chengdu на 100-метровке. Видео было опубликовано на YouTube-канале TwoCents Patriot.

Со старта 30-летний легкоатлет вырвался вперед, однако к финишу истребитель четвертого поколения с российским двигателем АЛ-31ФЛ «Сатурн-Люлька» максимальной тягой в 12,5 тонны сократил отставание. Чжанг Пейменг, чей лучший результат на 100-метровке составляет 10,21 секунды, опередил самолет на долю секунды.

Чжанг Пейменг — один из лучших спринтеров Китая. В 2015 году он завоевал серебро на чемпионате мира в Пекине в эстафете 4 по 100 метров.