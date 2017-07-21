Бизнес
 

Бывшая жена миллиардера Анисимова выставила на продажу особняк в Бруклине

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Галина Анисимова, бывшая супруга миллиардера Василия Анисимова, занимающего 60 место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, выставила на продажу особняк в Бруклине по цене 18 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 21 июля сообщает Forbes со ссылкой на информацию американского агентства недвижимости Douglas Elliman.

Издание пишет, что это уже четвертая попытка Галины Анисимовой продать особняк. Впервые она выставила его на продажу в 2013 году по цене 30 миллионов долларов. На тот момент эта цена вдвое превышала все предложения на рынке недвижимости в Бруклине.

В 2014 году дом неудачно пытались продать за 17 миллионов долларов. В марте 2017 года особняк был вновь выставлен на продажу по цене 12,5 миллионов долларов, но и на этот раз не нашел покупателей.

По данным Forbes, Анисимова в 1996 году купила трехэтажный дом общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров за 3,7 миллионов долларов у одного из основателей сети ресторанов BurgerFi Джона Розатти. Затраты на переустройство особняка превысили 30 миллионов долларов. На территории находятся огромный бассейн, гараж на пять машиномест и пристань для яхт.

В настоящее время средняя стоимость дома в Бруклине составляет 1 миллион долларов — примерно 4,8 тысячи за квадратный метр. Здесь живет большинство выходцев из стран бывшего СССР. Однако российские миллиардеры отдают предпочтение другим районам Нью-Йорка, в частности, приобретают недвижимость в Манхэттене.

Анисимов обладает капиталом в размере 1,4 миллиарда долларов. Он владеет Coalco International. В начале 1990-х Анисимову принадлежала «Трастконсалт», торговавшей алюминием и имевшая пакеты акций ряда алюминиевых заводов. В дальнейшем эти активы были проданы «Ренове» Виктора Вексельберга.

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