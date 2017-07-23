Самолет-амфибия утонул в озере во время посадки в Иркутской области

Самолет-амфибия Л4, выполнявший частный полет, упал в акваторию озера Медвежье в Иркутской области при заходе на посадку. Об этом РИА Новости в воскресенье, 23 июля, сообщила официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте Яна Стрижова.

По ее словам, на борту транспортного средства находились пилот и два пассажира. «По не установленным пока причинам, во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все живы», — отметила она, добавив, что по факту инцидента проводится проверка.

Начальник Сибирского авиационного координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер в свою очередь сообщил ТАСС, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней степени тяжести. По его информации, упал легкомоторный гидросамолет «Гольф».

В конце мая на юге Красноярского края одноместный легкомоторный самолет во время жесткой посадки повредил линию электропередач, в результате чего три поселка оказались обесточены. Источник в экстренных службах отметил, что полет был несанкционирован.