Самолет совершил жесткую посадку под Саратовом

Легкомоторный самолет совершил утром в субботу, 10 июня, жесткую посадку в Саратовской области. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за неполадок с двигателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета в Саратовской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже приступили к осмотру места происшествия и опрашивают очевидцев. В ведомстве уточнили, что самолет Х-32 «Бекас» производил авиахимработы. Пилота доставили в местную больницу с ушибом грудной клетки, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, самолет не имел разрешения на взлет. Об этом рассказал ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров: «Мы связались с аэронавигацией, они сказали что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели».

В конце мая в Саратовской области совершил жесткую посадку самолет Минобороны Ан-26, в результате чего погиб один военнослужащий. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.