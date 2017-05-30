Силовые структуры
 

Военнослужащий погиб при жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области

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Архивное фото
Архивное фото

В Саратовской области совершил жесткую посадку самолет Минобороны Ан-26, в результате чего погиб один военнослужащий. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей, отметили в МО.

Ан-26 принадлежит Балашовскому учебному центру, уточняет «Интерфакс».

«Самолет Ан-26 не дотянул до полосы и вынужденно приземлился в ее створе», — сообщил агентству источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

«На борту находились курсанты. При заходе самолета на посадку произошла нештатная ситуация», — говорится в сообщении пресс-службы главы Саратовской области. В Балашов выехал зампред областного правительства Александр Буренин.

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