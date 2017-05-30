Следователи возбудили дело после гибели курсанта при жесткой посадке Ан-26

Военные следователи возбудили уголовное дело после авиакатастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области, в результате которой погиб курсант. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

Расследование ведется по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров в 6:40 30 мая при посадке на аэродром учебной авиационной базы Краснодарского высшего авиационного училища у города Балашова. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей.

На борту самолета находился экипаж в составе четырех летчиков и обучаемого курсанта, который от полученных повреждений скончался. Остальные потерпевшие эвакуированы в военный госпиталь с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми.

Ранее 30 мая источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что самолет не дотянул до полосы и вынужденно приземлился в ее створе.

В Балашов выехал зампред правительства Саратовской области Александр Буренин.