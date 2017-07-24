Новейший корвет-невидимка выведен из эллинга в Зеленодольске

В городе Зеленодольск, находящемся в Татарстане на левом берегу Волги, вывели из эллинга новейший корвет «Василий Быков» проекта 22160, построенный Зеленодольским заводом имени А.М. Горького для ВМФ России. Об этом сообщает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). В ближайшее время корабль будет по внутренним водным путям отправлен в Керчь на завод «Залив» для достройки и проведения испытаний.

Как отмечает bmpd, фотография выведенного из эллинга корвета была сделана 23 июня 2017 года, однако опубликована в сети лишь месяц спустя. На фото также виден спущенный на воду на Зеленодольском заводе годом ранее и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» (заводской номер 636).

20 июля 2017 года началась буксировка МРК «Вышний Волочек» из Зеленодольска в Новороссийск, где корабль будет проходить заводские и государственные испытания.

Корветы (патрульные корабли) проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах. Корабли водоизмещением 1700 тонн строятся с использованием технологий снижения заметности и развивают скорость до 27 узлов. Корвет вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом и несет вертолет. Кроме того, на нем может устанавливаться ракетное вооружение.

