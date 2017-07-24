В России покажут фильм о братьях Люмьер

В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» 27 июля состоится премьера картины «Люмьеры!» режиссера Тьерри Фремо. С 10 августа фильм появится в прокате по всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина расскажет о пионерах кинематографа Луи и Огюсте Люмьерах. Фремо выбрал 144 работы братьев, отреставрировал их и смонтировал в полнометражную ленту.

«Братья сняли самые первые фильмы в истории кино, но их короткие ролики не имеют ничего общего с нашими представлениями о немом кинематографе: опыты Люмьеров — это своего рода инстаграм конца XIX и начала XX века, окно в мир, которого больше нет», — отмечается в пресс-релизе.

Билеты на премьерный показ «Люмьеров!» можно приобрести на сайте кинотеатров «Формула Кино».