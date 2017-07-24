Приезжий украл в Москве 50 миллиардов бесполезных зимбабвийских долларов

Приезжий из Абхазии украл из квартиры пенсионерки на юге столицы деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 51-летний безработный похитил около 50 миллиардов зимбабвийских долларов, которые не представляют какой-либо ценности, тысячу азербайджанских манат (эквивалентны примерно 35 тысячам рублей) и 100 долларов США.

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Подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства в Москве, задержали неподалеку от места преступления. Он рассказал, что забрал драгоценности и наличные из квартиры на улице Криворожская.

Хозяйка квартиры, 68-летняя женщина, пояснила, что к ней домой через окно на кухне проник неизвестный. По ее оценке, стоимость похищенных ювелирных изделий — 137 тысяч рублей.

«Общий ущерб составил около 180 тысяч рублей», — добавил источник, подчеркнув, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.

По данным РЕН ТВ, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 23 июля.

Доллар Зимбабве был в обращении с 1981 по 2009 год. В 2008-м годовая инфляция составила 231 миллион процентов. Ставшие бесполезными купюры, например, в 100 триллионов долларов (банкнота с максимальным номиналом, выпущенная в стране), продают туристам. Собственной валюты у Зимбабве до сих пор нет, для расчетов там используются доллар США, евро, фунт, южноафриканский рэнд и ботсванская пула.