В Индонезии затонул катер с 40 людьми на борту

У берегов Индонезии затонул катер, на борту которого были около 40 человек. Об этом 25 июля сообщает Reuters.

Погибли минимум десять человек. «Пока число людей на борту лишь приблизительное. Там могли быть и те, кто не внесен в документы. Мы ждем информации о пропавших без вести от их семей», — заявил представитель местных спасателей. По их данным, судно вышло из города Таракан и успело пройти около одного километра. Что послужило причиной крушения, пока неясно.

Ранее 4 марта в Индонезии затонул пассажирский паром, направлявшийся с острова Бали к острову Ява с 71 человеком на борту. Тогда всех пассажиров удалось спасти.