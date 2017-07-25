ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан

Начальник крымского главка ФСБ Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы на границе пытаются вербовать жителей полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вербовочную деятельность ведут сотрудники СБУ и разведчики Минобороны Украины. «Крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. [Любой] более-менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке», — сказал Палагин журналистам в селе Правда.

«Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на нее. Мы выносим "отказные" [отказываем в возбуждении уголовных дел], так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной», — цитирует его «Интерфакс».

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В августе 2016-го ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму агентурной сети украинской военной разведки. В частности, в ночь на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов, при задержании которой погиб сотрудник российской спецслужбы. В следующую ночь на территорию полуострова попыталась прорваться вторая группа, в результате погиб российский военнослужащий.

В 2015 году директор ныне упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что СБУ может использовать несколько сотен условно-досрочно освобожденных наркоторговцев как информаторов в Крыму и других регионах России. По его словам, торговля наркотиками позволяет собирать большое количество сведений.