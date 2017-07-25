Непобежденный российский боксер проведет бой за титул IBF International

Российский боксер Руслан Файфер проведет защиту чемпионского титула IBF International в первой тяжелой весовой категории 18 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поединок состоится в рамках турнира «Ночь чемпионов» в Краснодаре. Соперником Файфера станет американец Джуниор Энтони Райт. Также на кону будет стоять второе место в рейтинге IBF. Победитель получит право боксировать за звание претендента на чемпионский титул IBF, которым владеет россиянин Мурат Гассиев.

26 летний россиянин также владеет поясом WBA Asia. В активе Файфера 20 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Райт провел 19 поединков, в которых 16 раз победил (13 раз досрочно), дважды проиграл, еще один бой с его участием завершился вничью.