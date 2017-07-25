Су-34 оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы

Все фронтовые бомбардировщики Су-34 ВВС России оснащены комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины-10В». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

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«На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34, и 100 процентов из них оборудованы комплексами "Хибины-10В", которые значительно повышают не только живучесть, но и боевую эффективность этой уникальной машины», — сказал Михеев.

Контейнерами с оборудованием постановки активных помех комплекса РЭБ «Хибины» в разных версиях к настоящему времени оснащены практически все новые и модернизированные самолеты фронтовой авиации.

В 2015 году руководство концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщило, что в перспективе бомбардировщики Су-34 получат комплекты подвесного оборудования, позволяющего превратить фронтовой бомбардировщик в специализированный самолет радиоэлектронной борьбы.

«[Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы», — сказал первый заместитель главы КРЭТ Игорь Насенков.