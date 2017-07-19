На МАКСе военным передали модернизированные станции помех комплекса «Хибины»

В течение 2017 года Минобороны получит 15 комплектов модернизированных станций активных помех САП-518СМ, предназначенных для оснащения многоцелевых истребителей Су-30СМ. Церемония передачи первого комплекта, как сообщает Rambler News Service, прошла на авиасалоне МАКС-2017.

«Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии», — пояснил советник первого заместителя главы Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

Как пояснили в КРЭТ, всего российские ВВС уже получили около 100 станций семейства САП-518.

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В 2013 году сообщалось о подписании контракта на разработку усовершенствованного комплекса «Хибины-У», предназначенного для установки на самолеты Су-30СМ.

Станция активных помех САП-518 предназначена для индивидуальной радиоэлектронной защиты самолетов от поражения зенитными и авиационными управляемыми ракетами. Наряду со станцией групповой защиты САП-14, станцией радиотехнической разведки и рядом обеспечивающих подсистем включается в состав бортового комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины».